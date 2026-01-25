Jairo, Jorge Rojas, Los Manseros y Susana Baca emocionaron en la primera luna

Cosquín. El Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2026 comenzó anoche en la emblemática Plaza Próspero Molina y dio inicio a nueve lunas de música, tradición y encuentro cultural en el corazón de Córdoba, con una primera jornada marcada por la emoción, la diversidad artística y la presencia de figuras consagradas.

La apertura tuvo uno de sus momentos más intensos con una versión del Himno Nacional Argentino, interpretada por Jorge Rojas. Su voz profunda y emotiva generó un clima conmovedor que fue acompañado por una ovación cerrada del público, ansioso por vivir una nueva edición del festival más importante del género.

Luego fue el turno de Christian Herrera, consagrado en Cosquín 2025, quien aportó ritmo y energía al escenario Atahualpa Yupanqui con su folclore del Chaco salteño, conectando rápidamente con la alegría popular y el espíritu festivo de la noche.

La nostalgia romántica llegó de la mano de los legendarios Manseros Santiagueños, que repasaron sus clásicos y despertaron la emoción de varias generaciones presentes en la plaza. Más tarde, Jairo volvió a demostrar su talento y experiencia en un show que tuvo su punto más alto cuando invitó a su hijo Yaco y a su nieto Fran Posse a compartir el escenario, en un momento cargado de emoción y simbolismo familiar.

El sello internacional de la primera luna lo puso la reconocida cantante peruana Susana Baca, que brilló con una presentación celebrada por el público. Posteriormente, la Delegación de Santa Fe, con Juan Carlos Baglietto, Horacio Banegas, Mati Rojas y Emanuel Ayala, aportó su identidad y riqueza musical a la velada.

El cierre de la noche quedó nuevamente en manos de Jorge Rojas, quien fue el broche de oro de una jornada inolvidable y conquistó a todo el público presente en la Plaza Próspero Molina.

Esta noche, en la segunda luna del festival, subirán al escenario el Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro, Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro y Cazzu, en una programación que promete seguir celebrando la diversidad y la vigencia del folclore argentino.