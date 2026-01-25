Verónica Vaira fue elegida Reina de la Chacarera en Cosquín

Cosquín. En el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Verónica Vaira, productora del espectáculo Trum y referente artística de Villa Carlos Paz, vivió una noche profundamente emotiva al ser reconocida como Reina de la Chacarera, en un homenaje atravesado por la música, la emoción y un significado personal muy especial.

La distinción tuvo lugar en la peña de Cuti y Roberto Carabajal, quienes impulsaron el reconocimiento y eligieron una fecha muy particular: el día del cumpleaños de Vaira. El gesto fue celebrado por el público y por los propios artistas, que destacaron su vínculo con la chacarera y su recorrido dentro del folklore.

Durante la presentación, Cuti Carabajal expresó su afecto y admiración al anunciarla ante el público:

“Aquí estamos con la reina de la chacarera, nuestra querida Verónica Vaira, que hoy se va a lucir con una chacarera. Con Roberto decidimos que sea ella quien nos represente”.

La productora y artista no ocultó su emoción y remarcó el valor del momento compartido con los músicos santiagueños:

“Quiero hacer un montón de cosas con ellos, porque los momentos no se repiten. Este es el más hermoso, el mejor y el más especial”.

Agradecida y conmovida, Vaira subrayó la carga simbólica del homenaje recibido: “Hoy es un día muy especial para mí. Es mi cumpleaños y me van a nombrar reina de la chacarera en Cosquín junto a dos grandes como Cuti y Roberto Carabajal, que son mis ídolos”.

La artista definió el reconocimiento como un regalo inesperado y profundamente sentido: “Es una caricia al corazón, representar la imagen femenina. Estoy súper contenta y agradecida”.