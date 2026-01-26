A 30 años de Cosquín, Nati Pastorutti recordó la noche que cambió sus vidas

A 30 años de aquella noche que marcó un antes y un después, Nati Pastorutti compartió un mensaje profundamente emotivo para recordar el 26 de enero de 1996, cuando con apenas 13 años acompañó a su hermana Soledad en el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

En su relato, Nati volvió sobre esos días de infancia, la complicidad entre hermanas y el temor de no poder cantar por ser menores de edad. También evocó la presencia constante de sus padres: la mirada cuidadosa de su mamá en cada detalle y el empuje de su papá, que les transmitió la pasión por el folklore sin imaginar hasta dónde llegaría ese camino.

“La noche que cambió nuestras vidas”, resumió al recordar aquella presentación que abrió una historia impensada. Entre las imágenes más vívidas, destacó la mañana siguiente, cuando desde un garage donde dormían en cuchetas corrieron hasta una cabina telefónica para llamar a su abuela Valeria y compartir la emoción, aun sabiendo que ella ya lo sabía.

En su texto, la artista describió ese recorrido como un camino largo y cambiante: a veces de tierra y piedras, otras de barro, y por momentos una autopista veloz. Un trayecto que, según remarcó, siempre termina en Arequito, el lugar que define como refugio, raíz y presente, donde hoy vive junto a sus hijos.

La publicación estuvo acompañada por una foto que refuerza ese lazo con el origen: dos imágenes separadas por el tiempo, pero unidas por el mismo gesto y el mismo cartel del pueblo, como una forma de volver siempre al punto de partida.

En el cierre, Nati agradeció a Dios, a su hermana Soledad por la generosidad y el trabajo compartido, y a la gente y la prensa por el respeto y el acompañamiento a lo largo de los años. Hoy, ya como solista, celebra tres décadas de música, folklore y festivales, con la misma emoción que aquella primera vez.