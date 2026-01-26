De Areco a las tierras cordobesas: Alma Chango prepara su gira por Punilla

La banda folclórica «Alma Chango» vuelve a los circuitos peñeros de Punilla. Tras haber alcanzado la final de los Espectáculos Callejeros del Festival Nacional del Folclore de Cosquín, la gira 2026 los llevará por distintos escenarios de fuerte arraigo cultural. Nacida en 2021 en San Antonio de Areco, tierra de la tradición, la agrupación está integrada por Santi Rosalez (voz y guitarra), Facu Cárdenas (percusión), Tommy Clancy (bajo), Fran Rosalez (acordeón) y Franco Cruz (flauta traversa).

El desembarco en Córdoba llega luego de un 2025 de intensa producción artística, con nuevas composiciones y realizaciones audiovisuales. «Volver a Cosquín lo esperamos con muchas ganas por todo lo que significa esa tierra. Es un punto de reunión para nuestra cultura»; expresaron los músicos bonaerenses.

Cabe destacar que una de las producciones del grupo fue grabada en suelo coscoíno. La canción «Sufrida Tierra» se registró durante el verano de 2024 en las afueras de Cosquín, en la zona de Villa Bustos. «Fue una experiencia muy especial, realizada íntegramente por nosotros, con la colaboración de la comunidad»; recordaron.

De cara a la gira, Alma Chango anticipa un repertorio que combina el clima peñero con una faceta más profunda e introspectiva de su obra. «Córdoba levanta toda la temperatura festivalera»; enfatizaron, y ese pulso marcará el espíritu del tour.

Tender puentes entre la tradición y la contemporaneidad

El 2026 encuentra a Alma Chango trabajando en estudios de grabación, dando forma a nuevas composiciones, algunas de las cuales ya pueden escucharse en plataformas digitales. Entre ellas se destaca «Memoria Viva», una chacarera que conjuga una sonoridad particular y una poesía atravesada por la noción del tiempo como ciclo. En este momento artístico, la banda se define como un proyecto que busca expandir y tender puentes entre la música tradicional y el presente, incorporando nuevas influencias.

«Hay grandes poetas y compositores de hace 80 años; traer esas canciones al hoy es un desafío enorme»; señalaron.

«Alma Chango» se reconoce como una reunión de raíces folclóricas y afrodescendientes, con combinaciones de sonidos latinoamericanos y ecos de otras latitudes. Sus composiciones se nutren de las memorias de infancia en San Antonio de Areco, pero dialogan permanentemente con lo contemporáneo. La banda se inscribe así en el movimiento actual del folclore argentino, un campo en constante dinamismo, renovación y resignificación cultural.

Gira por Punilla

Las fechas confirmadas hasta el momento incluyen la presentación de «Alma Chango» en la emblemática Peña La Salamanca , el lunes 26 de enero. Luego, la banda subirá al escenario de la convocante Peña Añoranza Santiagueña, los días miércoles 28 y jueves 29 de enero. El tour también contempla presentaciones en el norte del Valle de Punilla, con fechas y horarios a confirmar.