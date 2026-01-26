El miércoles presentarán a los nominados a los Premios Carlos 2026

Este miércoles 28 de enero, desde las 10:30 hs., en el Palacio Municipal de Villa Carlos Paz (Liniers 50) se presentarán oficialmente los nominados a los Premios Carlos 2026, que se entregarán el lunes 2 de febrero.

Con la presencia del jurado, el acto incluirá la presencia exclusiva de medios de comunicación ante quienes se darán a conocer a los nominados.

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva designados son: Guillermo Gagliardi (músico), Javier Pérez (actor), Silvina Domínguez (modelo y bailarina), Damián Grassi (actor), Matías Gramajo (actor), Sandra Callejón (actriz), Florencia Villagra (técnica en caracterización teatral), María Lourdes García (bailarina), María Rosalía Beni (maquilladora), Diego Olmos (coreógrafo), Susana Espeche (actriz), Lucía Berecibar (bailarina), Daniel Sosa (músico), Nicolás Tobares (bailarín) quienes serán los encargados de proclamar a los ganadores.

Además, forma parte de la Comisión Ejecutiva, el Director de Cultura Fernando Barrera y se designó como coordinadora a Sonia Camps.

El premio Carlos es el galardón oficial de la ciudad de Villa Carlos Paz y tiene por objetivo reconocer a los distintos espectáculos y artistas que deciden hacer temporada en la ciudad.