La Falda Bajo las Estrellas convocó a una noche de música y emoción

La Falda vivió una noche especial con una nueva edición de La Falda Bajo las Estrellas, un encuentro musical que combinó artistas de trayectoria, propuestas locales y un marco natural que acompañó cada presentación.

El momento central estuvo a cargo de Baglietto–Vitale, quienes ofrecieron un show cargado de clásicos y sensibilidad. Cada interpretación recorrió distintas etapas de la música popular argentina y generó una respuesta cálida del público, que acompañó de principio a fin.

La programación se completó con la presentación de Contramano Tango 4, que aportó fuerza y elegancia con un repertorio tanguero, y Vane y Los Cosos, que sumaron frescura y cercanía con una propuesta bien recibida por los asistentes.

El evento volvió a consolidarse como una de las propuestas culturales destacadas del verano en la ciudad, integrando música, paisaje y una experiencia compartida bajo el cielo de las sierras.