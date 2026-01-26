La Falda Bajo las Estrellas convocó a una noche de música y emoción

Agenda cultural
La Falda Bajo las Estrellas convocó a una noche de música y emociónBaglietto–Vitale encabezaron una velada al aire libre que reunió tango, canciones populares y una fuerte conexión con el público serrano.
La Falda vivió una noche especial con una nueva edición de La Falda Bajo las Estrellas, un encuentro musical que combinó artistas de trayectoria, propuestas locales y un marco natural que acompañó cada presentación.
El momento central estuvo a cargo de Baglietto–Vitale, quienes ofrecieron un show cargado de clásicos y sensibilidad. Cada interpretación recorrió distintas etapas de la música popular argentina y generó una respuesta cálida del público, que acompañó de principio a fin.
La programación se completó con la presentación de Contramano Tango 4, que aportó fuerza y elegancia con un repertorio tanguero, y Vane y Los Cosos, que sumaron frescura y cercanía con una propuesta bien recibida por los asistentes.
El evento volvió a consolidarse como una de las propuestas culturales destacadas del verano en la ciudad, integrando música, paisaje y una experiencia compartida bajo el cielo de las sierras.