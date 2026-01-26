Agenda cultural

La Falda Bajo las Estrellas convocó a una noche de música y emoción

Baglietto–Vitale encabezaron una velada al aire libre que reunió tango, canciones populares y una fuerte conexión con el público serrano.
Espectáculos
lunes, 26 de enero de 2026 · 20:49

La Falda vivió una noche especial con una nueva edición de La Falda Bajo las Estrellas, un encuentro musical que combinó artistas de trayectoria, propuestas locales y un marco natural que acompañó cada presentación.

El momento central estuvo a cargo de Baglietto–Vitale, quienes ofrecieron un show cargado de clásicos y sensibilidad. Cada interpretación recorrió distintas etapas de la música popular argentina y generó una respuesta cálida del público, que acompañó de principio a fin.

La programación se completó con la presentación de Contramano Tango 4, que aportó fuerza y elegancia con un repertorio tanguero, y Vane y Los Cosos, que sumaron frescura y cercanía con una propuesta bien recibida por los asistentes.

El evento volvió a consolidarse como una de las propuestas culturales destacadas del verano en la ciudad, integrando música, paisaje y una experiencia compartida bajo el cielo de las sierras.

