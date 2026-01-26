Las Lunas Coscoínas también brillan en las calles de Bialet Massé

El pasado viernes quedó inaugurada una nueva edición del Escenario Eduardo Falú en Bialet Massé, una propuesta cultural que se suma a la agenda de las tradicionales 9 Lunas Coscoínas y convoca a artistas de distintos puntos del país en el marco de los espectáculos callejeros.

La apertura del ciclo contó con la presencia del intendente de Bialet Massé, Augusto Eduardo Reyna, junto al secretario de Gobierno, Alejandro Miranda. También participaron el intendente de Cosquín y presidente de la Comisión Municipal de Folklore, Raúl Cardinalli, y el secretario de Gobierno coscoíno, Alejandro Millán Calvo.

La iniciativa se desarrolla en el contexto de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y propone noches de música, cultura y tradición, pensadas para disfrutar en familia y al aire libre.

Los espectáculos se llevan a cabo todos los días, hasta el domingo 1 de febrero, a partir de las 21, sobre avenida Roque Sáenz Peña, consolidando a Bialet Massé como uno de los puntos destacados del circuito cultural de la región durante el festival.