Llega a La Cumbre "Shambhala", la obra actuada y cantada por Katja Alemann

La Cumbre. El próximo jueves 29 de enero desde las 21 horas en la Sala Luis Berti (Belgrano 495, La Cumbre), se presentará Katja Alemann con su obra "Shambhala".

Con el subtítulo "La revolución de la felicidad", el unipersonal fue creado, escrito, actuado y cantado por la actriz, de extensa trayectoria.

La propuesta combina monólogos, escenas y canciones en un recorrido escénico que invita a reflexionar —con humor e ironía— sobre aquello que nos aleja de la felicidad. La mente, el dinero, la conciencia, el amor y el entorno aparecen como ejes de este viaje artístico que busca activar la alegría y el encuentro colectivo.

Las entradas generales tienen un costo de $20.000.

Promo 2x1 hasta las 18 hs en los lugares de venta: en Sala Caraffa (Pje. Tassano 55) y Kiosco Las Mellizas (25 de Mayo y 9 de Julio).