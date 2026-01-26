Protagonista de El precio de la historia terminó con once costillas rotas

Corey Harrison, una de las caras más conocidas del reality televisivo El precio de la historia, protagonizó un fuerte accidente en moto que le provocó múltiples fracturas y le impidió asistir a la boda de su padre, Rick Harrison.

I’ve done it again and crashed a bike before my dad’s wedding twice in my life. I’ve never messed up like this before. I broke 11 ribs or 11 things in my ribs. I feel like Forrest Gump. Sorry I missed your wedding, Pops. We’ll do an episode about it on the Corey Harrison show pic.twitter.com/bbrqzwVyuu — corey harrison (@corey_harrison) January 26, 2026

El propio Harrison dio a conocer lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde relató que chocó la moto pocos días antes del casamiento y terminó con once costillas fracturadas, o “once cosas rotas en las costillas”, según describió con ironía. En el mensaje, reconoció que es la segunda vez en su vida que sufre un accidente similar previo a una boda de su padre.

“Lo he vuelto a hacer”, escribió, y se comparó con el personaje de Forrest Gump para graficar la seguidilla de situaciones desafortunadas. En el mismo posteo, se disculpó públicamente con su padre por no haber podido estar presente en la ceremonia y adelantó que contará lo sucedido en un episodio de su programa, The Corey Harrison Show.

El episodio generó repercusión entre seguidores del ciclo televisivo, donde Harrison ganó notoriedad por su participación en la histórica casa de empeños de Las Vegas, y reavivó la preocupación por su estado de salud tras la gravedad de las lesiones sufridas.