Prunotto destacó en Cosquín el valor de los festivales para la identidad y el trabajo

Durante la noche inaugural del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, la vicegobernadora Myrian Prunotto participó de las actividades oficiales y compartió un mensaje en el que subrayó la importancia de las fiestas populares para la identidad, el trabajo y el desarrollo de las comunidades del interior.

En su paso por el tradicional escenario, Prunotto señaló que volver a Cosquín “es siempre emocionante” porque allí “late la identidad, la historia y la tradición de todo un pueblo”. La vicegobernadora compartió la velada junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un evento que volvió a reunir a visitantes de distintos puntos del país.

Durante la recorrida por el predio, destacó el contacto con vecinos y emprendedores, y resaltó la energía particular que se genera en torno a los festivales. En ese sentido, sostuvo que defender las fiestas populares es también defender el trabajo, el turismo y la identidad de cada localidad.

Prunotto remarcó además la necesidad de un Estado presente que impulse y acompañe este tipo de eventos, al considerar que creer en los festivales es creer en el interior, en su potencial y en el trabajo cooperativo como base para el desarrollo.

En el cierre de su mensaje, afirmó que cuidar la cultura es cuidar a cada cordobés y que hacerlo de manera conjunta es el camino para construir un futuro próspero para la provincia.