Sergio Galleguillo coronó la Fiesta Chayera en Santa María de Punilla

Santa María de Punilla. El cantante riojano Sergio Galleguillo fue el encargado de ponerle el broche de oro a la Fiesta Chayera que se desarrolló anoche en Santa María de Punilla, ante una multitud que colmó el predio El Paseo desde las primeras horas de la jornada.

A pesar del intenso calor, el público acompañó masivamente una celebración que combinó música, tradición y alegría popular. La harina y la albahaca, símbolos infaltables de la chaya riojana, volvieron a ser protagonistas de una noche en la que grandes y chicos cantaron, bailaron y se divirtieron bajo el característico manto blanco.

La grilla artística fue variada y convocante, con destacadas presentaciones de Ricky Maravilla, Piñón Fijo y La Pepa Brizuela, además del espectáculo “Bien Argentino”. También pasaron por el escenario Iván Ruiz, Canto 4, Camilú, Los Caldenes, Nicolás Membriani, Sumba Legüera junto a Eliana Besone y Los Soplafortune.

Con una propuesta que respetó las raíces culturales de La Rioja y sumó artistas de distintos géneros, la Fiesta Chayera brilló como uno de los eventos más convocantes del verano, cerrando su edición con una noche inolvidable al ritmo del folklore y la fiesta popular.