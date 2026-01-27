Abel Pintos fue la gran figura de la tercera luna coscoína

Cosquín. Abel Pintos fue anoche la gran figura de la tercera luna de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se desarrolla en la emblemática plaza Próspero Molina y se extenderá hasta el domingo 1º de febrero.

Ante un anfiteatro colmado, el cantautor bahiense desplegó todo su talento y un repertorio que recorrió sus canciones más celebradas, logrando una conexión plena con el público, que lo acompañó cantando, aplaudiendo y ovacionándolo de pie en varios momentos de su presentación.

El festival, que comenzó el sábado 24, vuelve a reunir como cada año a una amplia diversidad de artistas y espectadores de todo el país, reafirmando su lugar como uno de los encuentros culturales más importantes de la Argentina y una referencia ineludible de la música popular.

La tercera luna ofreció una programación variada que combinó propuestas contemporáneas con expresiones del folclore tradicional y artistas de gran convocatoria. La grilla estuvo integrada por Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli y Abel Pintos, uno de los nombres más esperados por el público, quien respondió con una masiva convocatoria y un clima de fiesta a lo largo de toda la noche.