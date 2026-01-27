Baglietto y Vitale fueron distinguidos como Huéspedes de Honor en La Falda

Luego del show realizado el pasado 25 de enero, La Falda declaró Huéspedes de Honor a Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, en reconocimiento a su trayectoria artística y al vínculo sostenido que mantienen desde hace años con la ciudad.

La distinción se concretó tras la presentación que ambos músicos ofrecieron frente a un gran marco de público en el centro de la ciudad, en una noche que volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a la música en vivo.

A lo largo de su carrera, el dúo protagonizó numerosas presentaciones en La Falda, lo que fue consolidando una relación especial con el público local. En ese recorrido, la figura de Baglietto mantiene un lazo particularmente fuerte con la ciudad, a partir de su participación en eventos clave de la cultura faldense, como el Festival de La Falda Rock y el Festival Nacional del Tango.

Desde el municipio destacaron que la declaración como Huéspedes de Honor busca poner en valor ese recorrido compartido, el aporte artístico del dúo y su presencia constante en espacios que forman parte de la identidad cultural local.