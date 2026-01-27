Bialet Massé listo para la Gran Peña Folklórica

Bialet Massé. La Carpa Gastronómica de Bialet Massé será escenario de una verdadera fiesta popular con la realización de la Gran Peña Folklórica, que tendrá lugar este martes 27 de enero a las 21 horas, con entrada libre y gratuita.

El evento se desarrollará en Avenida Cárcano esquina Ruta Nacional 38, y reunirá a destacados artistas del folklore local y regional. Sobre el escenario se presentarán Felipe Gutiérrez, Joana Espinosa, Juliana Herrera, Waiaé, Sincopa y Cantores del Alba, ofreciendo un espectáculo cargado de música, canto y danza tradicional.

La propuesta busca celebrar las raíces culturales y generar un espacio de encuentro para vecinos, vecinas y turistas, combinando el folklore con la oferta gastronómica característica de la carpa.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de esta peña, pensada para disfrutar en familia y con amigos, en una noche que promete emoción, identidad y alegría al ritmo de nuestras tradiciones.