Cosquín inaugura nuevas esculturas del cancionero popular

Cosquín continúa ampliando su circuito cultural al aire libre con la incorporación de nuevas esculturas en el Río Federal Cultural, un proyecto que pone en diálogo el paisaje, la memoria y el legado de los grandes artistas del cancionero popular argentino.

Las nuevas obras se inaugurarán en distintos puntos de avenida Belgrano, consolidando espacios de encuentro que invitan a recorrer la ciudad desde una mirada artística e identitaria.

La primera inauguración será la escultura dedicada a Chango Nieto, que se realizará este miércoles 28 de enero a las 10, con punto de encuentro sobre avenida Belgrano, frente al camping Tibidabo.

Luego será el turno de Hernán Figueroa Reyes, cuya inauguración fue reprogramada para este jueves 29 de enero a las 10, en el sector de La Toma, en la intersección de avenida Belgrano y calle Entre Ríos.

Finalmente, el viernes 30 de enero a las 10, se inaugurará la escultura de Jorge Cafrune, con punto de encuentro en avenida Belgrano y Dorrego.

Desde el área de Turismo destacaron que estas incorporaciones fortalecen el Río Federal Cultural Cosquín como un recorrido que conecta naturaleza, historia y música, y que permite redescubrir la ciudad a través de sus símbolos culturales más profundos.