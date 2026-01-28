Abel Pintos llegará a La Falda con un concierto único y exclusivo

La Falda. El próximo jueves 12 de febrero, la ciudad de La Falda será escenario de una noche musical muy esperada. El reconocido artista Abel Pintos se presentará en el Auditorio Municipal, en un concierto único y exclusivo, con capacidad limitada, en el marco de la agenda cultural de verano.

La propuesta promete un encuentro cercano con el público, donde el músico recorrerá parte de su repertorio en un formato íntimo, pensado especialmente para disfrutar de cada canción y cada emoción. La presentación se suma a las actividades destacadas de la temporada Verano La Falda, consolidando a la ciudad como un punto de referencia para los espectáculos en el Valle de Punilla.

Noticias Relacionadas Abel Pintos fue la gran figura de la tercera luna coscoína

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline (https://www.passline.com/eventos-plano/abel-pintos-en-la-falda) y en las boleterías del Hotel Edén (Av. Edén 1400). Además, quienes adquieran sus tickets de manera presencial podrán acceder a un 15% de descuento pagando en efectivo, válido para todas las ubicaciones.

Con una puesta cuidada y un artista de fuerte conexión con el público, la velada se perfila como una cita imperdible para los amantes de la música en vivo, en un entorno pensado para disfrutar de una experiencia distinta y de calidad.