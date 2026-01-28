Cabalango: Comenzó la cuenta regresiva para el Festival de la Peperina

La comuna de Cabalango comenzó la cuenta regresiva para vivir una nueva edición del Festival de la Peperina, el evento más importante dentro del calendario de verano de la pequeña localidad del Valle de Punilla. Se realizará los días viernes 30 y sábado 31 de enero desde las 20 horas en el predio de la Capilla San Cayetano, sobre la Ruta S-429.

Habrá una feria de artesanos, puestos de comida y food-trucks, además de la mejor música en vivo.

El viernes 30, se anuncia la presentación de Samka, Juanma Gómez, La Embrujada, Lau Cora, Guille Tondo, La Guestal Cumbia, Duo Cactus, La Kumbata, Nicolás Villa, Ema Orona, Comadres, Grupo Amistad y Academias de Pasión y Danza.

En tanto, el sábado 31, la grilla incluirá los shows de Aymara, Ohana, Pachi Herrera, Los Pampas, Dos Lunas, Chamameceros Yaravi, Ángel Martín, Academias Chacay, Manta y Amancay y el taller de folclore de Cabalango Atuq.

Es importante destacar que está prohibido el ingreso con conservadoras, la entrada es libre y gratuita.