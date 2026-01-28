Capilla del Monte se prepara para vivir el Festival Alienígena 2026

Capilla del Monte. La localidad de Capilla del Monte será nuevamente epicentro del misterio, la cultura y el pensamiento alternativo con la realización del Festival Alienígena 2026, una propuesta que se desarrollará del 6 al 15 de febrero y que ya se ha consolidado como uno de los eventos más singulares del calendario turístico y cultural de la región.

El festival contará con una agenda diversa de actividades, que incluye charlas, conferencias, presentaciones artísticas, espectáculos, proyecciones, intervenciones culturales y experiencias vinculadas al fenómeno OVNI, la espiritualidad, la ciencia, el arte y las nuevas miradas sobre la realidad. Las actividades se distribuirán en distintos espacios de la ciudad, como teatros, salas culturales y espacios públicos.

La programación se extenderá durante varias jornadas, con propuestas pensadas para públicos de todas las edades, incluyendo actividades para niños, encuentros de reflexión, ciclos de conferencias, presentaciones literarias y espectáculos en vivo. El tradicional desfile, las intervenciones artísticas y los encuentros temáticos volverán a ser parte central de un evento que convoca tanto a vecinos como a visitantes de todo el país.

Organizado por el Municipio de Capilla del Monte, el Festival Alienígena se enmarca dentro de la propuesta turística “Veranizate en Capilla”, reafirmando la identidad de la ciudad como un destino asociado al turismo místico, cultural y alternativo, y fortaleciendo su posicionamiento a nivel nacional.

Con una programación intensa y variada, el Festival Alienígena 2026 invita a sumergirse en una experiencia única, donde el misterio, el conocimiento y la creatividad se entrelazan para ofrecer una vivencia diferente en el corazón del Valle de Punilla.