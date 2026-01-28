Cine familiar al aire libre en Valle Hermoso

Valle Hermoso. En el marco de las Vacaciones de Verano 2026, la localidad de Valle Hermoso invita a vecinos y turistas a disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia. El próximo 2 de febrero, a partir de las 20:30 horas, se realizará una función de cine familiar al aire libre en la Plaza General Manuel Belgrano, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad se proyectará la película “Minecraft”, una producción inspirada en el popular videojuego que combina aventura, fantasía y valores como el trabajo en equipo y la creatividad, ideal para compartir una noche distinta con chicos y grandes.

La actividad forma parte de la agenda cultural y recreativa impulsada por la Municipalidad de Valle Hermoso, que continúa generando espacios de encuentro y entretenimiento durante la temporada estival, fortaleciendo el uso de los espacios públicos y el acceso a propuestas culturales para toda la comunidad.

La invitación está abierta para disfrutar de una noche de cine bajo las estrellas, en un entorno familiar y distendido, como parte de las múltiples actividades programadas para este verano en el corazón del Valle de Punilla.