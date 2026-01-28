Espectáculos circenses se presentarán en Bialet Massé

Bialet Massé. La localidad de Bialet Massé se prepara para vivir varias noches a puro humor, destreza y emoción con el Show de Circo, una propuesta cultural pensada para grandes y chicos que se desarrollará en el predio de la Oficina de Turismo, ubicado sobre Ruta 38, con funciones a partir de las 20 horas.

La programación se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas, ofreciendo espectáculos variados que reúnen diferentes lenguajes del circo contemporáneo. El jueves 29, abrirá el ciclo La Ventolera Circo; el viernes 30 será el turno de La Cuarteta Circa; el sábado 31 se presentará Imprevistos Circo de Papel; y el domingo 1 cerrará la propuesta Chica Libre Circo.

Noticias Relacionadas Mejoran las sendas peatonales en Bialet Massé

La iniciativa forma parte de las actividades culturales impulsadas por la Municipalidad de Bialet Massé, a través de la Dirección de Turismo, en el marco de la gestión 2023–2027, con el objetivo de promover el acceso a espectáculos de calidad y fortalecer las opciones recreativas durante la temporada.

Con una propuesta diversa, colorida y pensada para el disfrute familiar, el Show de Circo invita a vecinos y visitantes a compartir un espacio de encuentro donde el arte, la risa y la sorpresa serán los protagonistas.