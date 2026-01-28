La Cuarta Luna convirtió a Cosquín en un viaje musical federal

La Cuarta Luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín se vivió como un verdadero viaje federal en la Plaza Próspero Molina, con una propuesta artística que recorrió paisajes, sonidos y raíces de distintos puntos del país y de la región.

Desde los vientos de la Patagonia hasta los patios santiagueños, pasando por el aroma del monte y la fuerza cultural de Bolivia, la noche estuvo marcada por una identidad profunda que se expresó en cada presentación. El escenario mayor fue el punto de encuentro de tradiciones que dialogaron entre sí, con el canto y la música como eje central.

El cierre encontró a una plaza colmada y encendida, con un público que cantó y bailó durante toda la jornada, acompañando a los artistas del monte que coparon el escenario y sostuvieron el clima festivo hasta el final.

La Cuarta Luna reafirmó el pulso popular del festival, con una propuesta artística centrada en la música, el encuentro y la celebración colectiva.