La magia sube a escena en La Cumbre con el espectáculo de Vittorio

La Cumbre. Este miércoles 28 de enero a las 18 horas, la Sala Luis Berti, ubicada en Belgrano 495 de La Cumbre, será el escenario de una propuesta pensada para sorprender a públicos de todas las edades. Se trata de “Vittorio Magia”, un espectáculo que invita a sumergirse en el fascinante mundo del ilusionismo a través de una puesta en escena dinámica, lúdica y participativa.

Con trucos clásicos y modernos, juegos visuales y una cuidada estética, Vittorio despliega un show que combina misterio, humor y asombro, logrando captar la atención tanto de niños como de adultos. La magia aparece como lenguaje universal, capaz de despertar la imaginación y generar momentos de genuina sorpresa.

La función contará con entrada libre y gratuita, en el marco de las actividades culturales impulsadas por la Municipalidad de La Cumbre, reafirmando el compromiso con el acceso a propuestas artísticas de calidad para la comunidad y los visitantes.

La invitación está abierta para quienes deseen vivir una tarde distinta, donde lo imposible parece volverse real y la fantasía se instala por un rato en el corazón de la ciudad.