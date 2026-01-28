Yamila Cafrune se sumó al pulso popular de Cosquín en plena Tercera Luna

La Tercera Luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín tuvo una visitante especial. Yamila Cafrune recorrió las calles de la ciudad en plena noche festivalera y compartió el clima popular que se vive en cada rincón durante el evento.

Durante su paseo, la cantora saludó a trabajadores y trabajadoras municipales, a bomberos de la Policía de Córdoba y a vecinos y turistas que colmaban la plaza y las calles céntricas. El recorrido incluyó los fuegos artificiales, las estatuas vivientes y los espectáculos callejeros que acompañan cada jornada del festival.

En ese marco, también estuvo presente un encuentro con el intendente Raúl Cardinali y la secretaria Verónica Baiz, quienes le hicieron entrega de productos regionales. Cafrune destacó el cariño recibido y celebró la posibilidad de volver a caminar Cosquín “como hacía tanto que no lo hacía”, acompañada por su madre.

El mensaje cerró con un agradecimiento al pueblo de Cosquín y a toda la Patria por el afecto constante que, una vez más, volvió a sentirse durante una de las lunas más convocantes del festival.