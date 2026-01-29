Cosquín vibró con un homenaje coral a Mercedes Sosa

La Plaza Próspero Molina fue escenario de uno de los momentos más emotivos de Cosquín 2026. En el marco de la quinta luna, el espectáculo Mercedes, un grito en la voz rindió homenaje a Mercedes Sosa y conmovió al público con un recorrido musical cargado de memoria y sensibilidad.

La propuesta estuvo a cargo de Silvia Lallana, quien desplegó un repertorio que puso en primer plano la fuerza simbólica de las canciones y el legado de la gran cantora tucumana. Hacia el final, la artista cordobesa invitó a Adriana Tula, Eli Fernández, Cecilia Mezzadra, Sofía Assis, María Fernanda Juárez, Yuki Nievas y Sofía Arburúa para interpretar el clásico inmortal de Armando Tejeda Gómez y César Isella, en una versión colectiva que despertó una ovación cerrada.

La noche había comenzado con la apertura del Ballet Sumampa, ganador del Pre Cosquín, que aportó frescura y renovación a la danza folklórica. A lo largo de la velada, se sucedieron homenajes a grandes maestros, nuevas canciones y expresiones tradicionales de distintas regiones del país, reafirmando el carácter federal del festival.

Con una plaza colmada y un clima de celebración permanente, la quinta luna volvió a confirmar que Cosquín es un espacio donde conviven la historia, las nuevas generaciones y la emoción compartida.