Dos jóvenes carlospacenses brillaron en la quinta luna de Cosquín

Valentina Sauch y Joaquín Molina, dos jóvenes promesas de la cultura carlospacense, brillaron en el escenario Atahuapa Yupanqui, invitados por Ariel Ardir en la quinta Luna de Cosquín.

El popular cantante Ariel Ardit los invitó a subir al escenario de la plaza Próspero Molina frente a una multitud, donde interpretaron una pieza de Sandro que deslumbró a los presentes.

El reconocido músico expresó: "Valentina y Joaquín tienen 16 años y van a bailar con nosotros este tango". Seguidamente, se llevaron la ovación del público presente.

Los jóvenes bailaron por primera vez juntos a los seis años. Desde entonces, participaron en certámenes provinciales y nacionales, logrando reconocimientos destacados. Sin duda, para ellos que sueñan con llegar al mundial de tango, este es un gran paso dentro de su carrera profesional.