La Cumbre: viernes de música en la Sala Caraffa
jueves, 29 de enero de 2026 · 00:45
La Cumbre. El próximo viernes 30 desde las 20.45 horas en la Sala Caraffa de La Cumbre (Tassano 55), actuará Pablo Farhat en violín y voz, junto a Enio Locatelli en piano, en un recorrido por las melodías que nos atraviesan y nos representan.
Una noche para dejarse llevar por la música, los recuerdos y las historias que viven en cada canción.
Como músico invitado se sumará Sergio Falcón en percusión, aportando ritmo y energía a este espectáculo.
Las entradas generales costarán $12.000 y para jubilados $9.000 y estarán en venta en la Sala Caraffa.