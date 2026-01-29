La Cumbre: viernes de música en la Sala Caraffa

La Cumbre. El próximo viernes 30 desde las 20.45 horas en la Sala Caraffa de La Cumbre (Tassano 55), actuará Pablo Farhat en violín y voz, junto a Enio Locatelli en piano, en un recorrido por las melodías que nos atraviesan y nos representan.

Una noche para dejarse llevar por la música, los recuerdos y las historias que viven en cada canción.

Como músico invitado se sumará Sergio Falcón en percusión, aportando ritmo y energía a este espectáculo.

Las entradas generales costarán $12.000 y para jubilados $9.000 y estarán en venta en la Sala Caraffa.