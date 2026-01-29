Presentan la 10ª edición del libro “Los Poetas que Cantan”

Cosquín será escenario este sábado 31 de enero de una propuesta cultural que invita a recorrer la ciudad desde la palabra y la canción. Se trata de la presentación de la 10ª edición del libro “Los Poetas que Cantan”, una obra que celebra el cruce entre poesía y música como parte de la identidad argentina.

La actividad se desarrollará desde las 10 de la mañana en el Sendero de los Poetas, con punto de partida en la Oficina de Turismo, ubicada en la Plaza Próspero Molina. La caminata será colectiva y combinará lectura, escucha y encuentro en un entorno natural.

La antología estuvo a cargo de Miguel A. Vera y esta edición está dedicada a Alejandro Villalba. El libro puede descargarse de manera libre y gratuita, permitiendo ampliar el acceso a la obra y a las voces que la integran.

La propuesta busca generar una experiencia distinta, donde el paisaje, la literatura y la música dialoguen mientras se recorre uno de los espacios más emblemáticos de Cosquín.