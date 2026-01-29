Ultiman detalles para garantizar la seguridad en el Festival de la Peperina

Los jefes de la Departamental Punilla se reunieron esta mañana con las autoridades de la comuna de Cabalango para avanzar en el dispositivo de seguridad que se desplegará para el Festival de la Peperina.

Una verdadera fiesta se vivirá durante los días viernes 30 y sábado 31 de enero en el predio de la Capilla San Cayetano, donde se desarrollará uno las celebraciones más esperados del calendario de verano 2026.

Hoy se realizó la última visita al predio y se avanzó en los detalles finales de la organización para que sea un evento seguro.

Durante la jornada, se estuvo trabajando en el armado y ajuste final del escenario, el alumbrado general del predio y de los puestos, y en la definición de los espacios destinados a artesanos y food-trucks, dejando todo listo para recibir a vecinos y visitantes.

Además, junto a autoridades de la comuna, se recorrió el predio para coordinar aspectos vinculados a la seguridad, la organización y el orden general del evento, reforzando el trabajo conjunto entre todas las áreas involucradas.