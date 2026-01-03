Ana Paula Buljubasich, de la serie «En el barro» a brillar junto a Pedro Alfonso

Desde su estreno el pasado 26 de diciembre en el Teatro del Lago de Carlos Paz, la comedia «CortoCircuito» se posiciona como una de las grandes apuestas teatrales de la temporada de verano. La obra está protagonizada por Pedro Alfonso, con libro escrito junto a Sebastián Almada y dirección de Diego Ramos, y reúne a un elenco de primer nivel.

Entre las figuras que integran el espectáculo, se destaca la actriz Ana Paula Buljubasich, quien atraviesa un presente artístico pleno y desafiante, haciendo teatro y participando de la exitosa serie «En el barro».

«Hacer temporada en Carlos Paz era una meta pendiente y para cualquier actor es un sueño. Todos hablan del público maravilloso de Carlos Paz y estoy muy contenta de confirmarlo noche a noche»; expresa en diálogo con EL DIARIO, destacando la respuesta cálida y constante de la platea.



CortoCircuito reúne a Pedro Alfonso y Yayo Guridi, una dupla que promete risas aseguradas y que convierte a la obra en una de las grandes atracciones del verano. El elenco se completa con la reconocida actriz Viviana Saccone, el talentoso músico y humorista Sebastián Almada, y la joven y popular actriz Juli Poggio, conformando un grupo sólido arriba y debajo del escenario.

En ese sentido, la actriz destaca especialmente el trabajo bajo la dirección de Diego Ramos. «Es un director extraordinario, con una visión que potencia muchísimo a los actores y a la obra. He trabajado con muchos elencos, pero este es especial, la generosidad arriba del escenario es increíble y la dinámica de la comedia está muy clara. Aprendo y disfruto mucho del proceso»; afirmó.

Su personaje presenta uno de los mayores desafíos de la obra, interpretar a un robot. «Es bastante complejo porque tengo que respetar la esencia fría y la corporalidad rígida de una máquina, combinar acentos, trabajar textos extensos, cantar y además un robot no improvisa, así que equivocarme no es una opción»; dice entre risas.

La respuesta del público es otro de los grandes motores de este presente. «Es mi primera vez acá y el público me hace sentir parte. Comparten conmigo su reacción, su experiencia, y para mí eso es fundamental, que se sorprendan y disfruten»; sostiene Ana Paula, quien agregó: «Yo estaba por embarcarme a Colombia para grabar MasterChef Celebrity cuando me llaman para ser parte de este proyecto. Fue un sí automáticamente».

Aunque su carrera comenzó a tomar impulso hace unos siete años con la serie infanto-juvenil de Netflix «Go! Vive a tu manera», Ana Paula vive este presente en Argentina de manera muy especial. «Vengo de padres argentinos, así que trabajar en este país es casa»; asegura, reafirmando el vínculo emocional que la une a esta etapa profesional. Este momento luminoso llega luego de una experiencia completamente distinta: su participación en la serie «En el barro» un drama intenso ambientado en una cárcel. «Fue una experiencia muy fuerte y hermosa. Poder pasar ahora a la comedia, que es el género que más disfruto como actriz, es un verdadero privilegio»; concluyó.

Con funciones de martes a domingo, una gran puesta en escena, música y humor para toda la familia, CortoCircuito confirma su lugar entre las propuestas más convocantes del verano, mientras Ana Paula Buljubasich consolida su vínculo con el teatro argentino y con un público que ya la adoptó como propia.