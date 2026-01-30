Adiós a la mamá de "Mi pobre angelito": murió Catherine O’Hara

La actriz Catherine O’Hara falleció a los 71 años, según informaron este jueves medios internacionales. Reconocida por su talento para la comedia y por una carrera que atravesó varias décadas, O’Hara se consolidó como una de las intérpretes más influyentes del cine y la televisión contemporáneos.

Nacida en Canadá, desarrolló una trayectoria versátil que abarcó cine, televisión y teatro. Alcanzó popularidad mundial por sus recordados papeles en películas como Beetlejuice y Mi Pobre Angelito, donde construyó personajes que se volvieron parte del imaginario popular. En televisión, su trabajo en la serie Schitt’s Creek le valió reconocimiento crítico y premios, reafirmando su vigencia artística incluso en etapas avanzadas de su carrera.

A lo largo de los años, O’Hara fue distinguida por su capacidad para combinar humor, sensibilidad y profundidad emocional, logrando interpretar figuras excéntricas y entrañables con naturalidad y precisión. Su aporte fue especialmente valorado dentro del género de la comedia, donde dejó una marca personal difícil de replicar.

La noticia de su fallecimiento generó repercusión en el ambiente artístico internacional, donde colegas, críticos y públicos de distintas generaciones reconocen su influencia y el lugar que ocupó en la historia reciente del entretenimiento.