Bialet Massé se viste de folklore en una noche de peña y encuentro

Bialet Massé. La Carpa Gastronómica de Bialet Massé será escenario de una verdadera fiesta popular con la realización de la Gran Peña Folklórica, un evento que reunirá a destacados artistas del folklore local y regional en una noche pensada para celebrar la música, el encuentro y las tradiciones argentinas.

La peña se llevará a cabo esta noche a las 21 horas, en el predio ubicado sobre Avenida Cárcano esquina Ruta Nacional 38, con entrada libre y gratuita, lo que la convierte en una propuesta accesible para toda la comunidad y para quienes visitan la zona durante la temporada de verano.

Sobre el escenario se presentarán Cantores del Alba, Gabriel Acosta, Quimeriando Folk, Emilia Hormigon, Jimena Carmona y Abril Sierra, ofreciendo un repertorio variado que recorrerá clásicos del cancionero popular y nuevas expresiones del folklore argentino. La grilla artística promete una velada cargada de emoción, guitarras, voces y danza, en un clima festivo y familiar.

La iniciativa, impulsada desde la Carpa Gastronómica, busca fortalecer los espacios de encuentro cultural y poner en valor a los artistas, al tiempo que combina música en vivo con una propuesta gastronómica pensada para disfrutar de una noche completa.

Con esta Gran Peña Folklórica, Bialet Massé reafirma su identidad cultural y su compromiso con la promoción del folklore, invitando a vecinos y turistas a compartir una noche donde la tradición se vive y se celebra.