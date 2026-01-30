Cosquín recibió al Museo Rodante con una muestra de Carlos Alonso

Durante cuatro jornadas, el Museo Rodante desplegó en Cosquín una experiencia cultural abierta y gratuita que puso en primer plano la obra de Carlos Alonso y acercó el patrimonio artístico de la provincia a la comunidad local y a quienes visitaron la ciudad.

Entre el 26 y este 29 de enero, el público pudo recorrer el museo móvil en horario nocturno, de 20 a 1, y disfrutar de una muestra integrada por 10 obras representativas de distintas etapas del reconocido artista.

Las piezas exhibidas forman parte de la Colección Patrimonial de la Provincia de Córdoba y fueron donadas por el propio Alonso, constituyéndose en un testimonio de su mirada crítica y comprometida con la realidad social y cultural argentina.

La propuesta cerró hoy su paso por Cosquín, consolidando una experiencia que llevó el arte a espacios cotidianos y facilitó el acceso a expresiones culturales de valor histórico y artístico.