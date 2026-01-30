La Comedia Cordobesa llevó su teatro a un festival internacional en Chile

La Comedia Cordobesa participa por estos días del Festival Internacional de Teatro Zicosur – FITZA XXVIII, que se desarrolla en Chile hasta el 30 de enero de 2026 y reúne propuestas escénicas de distintos países de la región.

En ese marco, el elenco cordobés presentó “Útero Bicorne”, un montaje que apela al humor como herramienta para abordar problemáticas sociales contemporáneas e invita al público a la reflexión desde una mirada crítica.

El festival es organizado por la Agrupación Artístico Cultural Pedro de la Barra y se ha consolidado como un espacio de encuentro e intercambio entre compañías teatrales latinoamericanas, promoviendo la circulación de obras y el diálogo cultural entre países.

La participación de la Comedia Cordobesa forma parte de un proceso de internacionalización de la cultura provincial, que permite proyectar el talento local en escenarios del exterior y fortalecer los vínculos artísticos en el ámbito regional.