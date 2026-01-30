La Sexta Luna abrazó la memoria y el canto compartido

La Sexta Luna de Cosquín 2026 se vivió como un verdadero acto de comunión entre artistas y público en la Plaza Próspero Molina. La noche quedó atravesada por la emoción, los recuerdos y el espíritu del folklore compartido, en una jornada que combinó homenajes profundos y encuentros sobre el escenario.

Uno de los momentos más conmovedores fue el tributo a Musha Carabajal, fallecido hace pocos meses. Su presencia simbólica se hizo sentir en cada canción y en el clima de respeto y cariño que envolvió a la plaza. El homenaje fue sencillo y sincero, fiel a la forma de ser del músico santiagueño, y culminó en un abrazo colectivo que unió a artistas y público en un mismo sentimiento.

La velada también estuvo marcada por cruces musicales que despertaron ovaciones y dejaron postales imborrables. Voces, estilos y trayectorias distintas confluyeron en una noche que reafirmó el carácter vivo y emocional del Festival Nacional de Folklore, con una plaza que respondió con aplausos, lágrimas y gratitud.

A lo largo de la jornada, el clima en redes reflejó la intensidad de lo vivido, con mensajes que destacaron tanto el homenaje como las actuaciones que pasaron por el escenario mayor, consolidando a la Sexta Luna como una de las más emotivas de esta edición.