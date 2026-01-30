Se espera una convocatoria récord en la Fiesta del Cordero de Tanti

Una convocatoria récord se anticipa para el edición 2026 de la Fiesta del Cordero Serrano de Tanti. La celebración se desarrollará el próximo sábado 7 de febrero en el Anfiteatro Municipal y combinará música y la mejor gastronomía. Hay expectativa por la presentación de Paquito Ocaño y Jean Carlos en uno de los eventos más esperados del verano.

Las puertas del predio se abrirán a las 19,30 horas y se confirmó la grilla artística, que contará con la participación de Matías Mendoza y Los Sobremesa, Los Villanos del Pentagrama, Las Voces de San Carlos, el Ballet Municipal, Academia Ashpa Sumaj, el Campeonato Nacional de Malambo Femenino y un gran cierre.

Las entradas anticipadas estarán disponibles hasta el 4 de febrero en las Oficinas de Informes Turísticos (Ruta 28 y Terminal de Ómnibus), Cable de las Sierras, Municipalidad de Tanti, Racing Drugstore y Pinturerías Tucán; en tanto, el sábado 7, podrán adquirirse desde las 10 horas en el predio del anfiteatro. Tendrá un valor de $15.000 anticipadas y $20.000 en puerta.

La fiesta tendrá una fuerte impronta gastronómica, con propuestas tradicionales como cordero a la estaca, chanfaína y cordero al disco, entre otras especialidades serranas.

El broche de oro lo pondrán el folclorista Paquito Ocaño y todo el ritmo de Jean Carlos.