Cabalango vive una Peperina histórica con dos noches de fiesta

Cabalango comenzó a vivir una nueva edición de la Fiesta de la Peperina con una apuesta renovada, por primera vez, el tradicional festival se desarrolla en dos noches consecutivas, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del Valle de Punilla y manteniendo su carácter de entrada libre y gratuita.

En diálogo con EL DIARIO, la jefa comunal Carla Bruno destacó la magnitud de esta decisión: “La verdad que es muy lindo poder decir ‘primer noche’. El año pasado nos dimos cuenta de que un solo día nos quedaba chico, mucho amor, mucho baile, mucha gente. Por eso este año asumimos el compromiso de hacerlo en dos jornadas y hoy estamos viviendo una noche soñada, con muchísima familia, amigos y visitantes”.

Uno de los puntos sobresalientes de esta edición es la fuerte impronta local de la grilla artística. Según explicó Bruno, cerca del 80% de los artistas que se presentan son de la región: “Esto es el resultado de un trabajo que venimos haciendo durante todo 2025, apostando a la identidad cultural de Cabalango y al turismo de bienestar. Para muchos artistas locales, esta es su noche estelar y están muy felices”.

Ante el crecimiento sostenido del festival, la comuna debió reorganizar el predio para mejorar la experiencia del público. “El año pasado el predio ya nos quedó chico, por eso este año armamos un corredor gastronómico desde el ingreso y modificamos la circulación. Duplicamos y casi triplicamos la cantidad de microemprendedores y artesanos locales, que participan durante los dos días”, explicó la mandataria, quien remarcó la satisfacción de los feriantes y la comodidad del público para bailar y disfrutar.

La seguridad también fue un eje central del operativo. La jefa comunal detalló que el festival cuenta con la presencia de Bomberos Voluntarios de Tanti, personal policial y la adhesión al programa Ojos en Alerta, con un stand informativo y un código QR para que vecinos y visitantes puedan acceder rápidamente a un número de contacto ante cualquier situación. Además, se incorporó por primera vez la unidad de traslado sanitario propia de la comuna, marcando un nuevo avance en la organización del evento.

La Fiesta de la Peperina es, además, uno de los pocos festivales del Valle de Punilla que mantiene su entrada libre y gratuita. “Es una decisión política de esta gestión para que sea accesible para todos. Solo pedimos que no ingresen con conservadoras, ya que el bufet de bebidas colabora con la escuela y la capilla, además de los puestos habilitados para el consumo familiar”, aclaró.

En cuanto a la temporada turística, la jefa comunal realizó un balance altamente positivo. “Pese al contexto económico, la temporada viene muy bien. La visibilidad que logramos para Cabalango, sumada al potencial natural que tenemos y al trabajo conjunto con el sector privado, le dio un valor agregado al destino”, señaló, haciendo referencia a las capacitaciones en turismo de bienestar realizadas durante el año pasado para comerciantes, gastronómicos y prestadores de alojamiento.

Finalmente, Bruno destacó que las expectativas para febrero son incluso mejores que las de enero: “Estamos a fines de enero y parece que recién empezamos. Estamos muy felices y comprometidos en seguir cuidando este lugar que enamora, para que quienes nos visitan vuelvan a elegir Cabalango como destino”.