Cosquín vibró a pleno en una nueva noche con entradas agotadas

La séptima luna de Cosquín 2026 arrancó con una plaza encendida y un clima de fuerte conexión con el público, que acompañó de principio a fin cada propuesta artística.

Desde el inicio, el Ballet oficial desplegó color, ritmo y una puesta en escena intensa que volvió a encender el corazón folklórico del festival. Luego llegó el turno de Juan Fuentes, que desplegó su potencia vocal y su presencia escénica, despertando una ovación sostenida desde distintos sectores de la plaza.

La noche también tuvo un momento de especial recogimiento con José Luis Aguirre, quien aportó humanidad, profundidad y cercanía en cada interpretación, generando uno de los climas más emotivos de la jornada.

Con la Próspero Molina completa y un público entregado, Cosquín volvió a confirmar en su séptima luna por qué sigue siendo un ritual colectivo donde la música, la emoción y la identidad se encuentran noche tras noche.