Buenos Aires. Después de semanas de versiones y rumores, Griselda Siciliani confirmó su separación de Luciano Castro. La actriz tomó la decisión tras las infidelidades que salieron a la luz y, sobre todo, por el impacto que tuvo la exposición pública del conflicto.

La información fue revelada por la periodista Paula Varela, quien contó que habló directamente con Siciliani y explicó que el principal motivo no fue el hecho puntual de la infidelidad, sino el contexto mediático que se generó alrededor de la pareja.

Según relató Varela al aire de Intrusos (América), Siciliani fue clara al momento de explicar su postura. “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió”, detalló la panelista.

En esa línea, agregó: “No es el cuerno en sí, que eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, sino que tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”. Y resumió la decisión con una frase contundente: “Esto no es para mí, me corro”.

Pese a la ruptura, desde el entorno aseguraron que el vínculo entre ambos continúa en buenos términos. “Se quieren un montón. Ella le dijo que no le iba a soltar la mano y que podían seguir siendo amigos”, contó Varela, aunque aclaró que la relación sentimental llegó definitivamente a su fin.

Además, la periodista reveló que el proyecto que ambos tenían en mente para abrir un emprendimiento en la Costa Atlántica quedó en pausa y no avanzará tras la separación.

“Si bien ella no quiere hablar, si la van a buscar te van a decir que sí, que están separados”, concluyó Varela.