Marcelo Rodio entregó $10 millones en el Festival de la Peperina

En el marco del Festival Provincial de la Peperina, el presidente de la Agencia Córdoba, visitó por primera vez el tradicional festival de Cabalango, donde fue recibido por la jefa comunal Carla Bruno y su equipo de trabajo.

Durante la jornada, el funcionario junto a Natalio Graglia, subsecretario de Municipios del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba; y Mariana Caserio, vicepresidenta del ERSeP, hicieron entrega de un aporte de $10.000.000 por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba para acompañar y fortalecer el festival.

Rodio expresó su alegría por participar de la celebración y destacó el clima familiar y comunitario que se vive en la localidad. “Se nota que es una fiesta del pueblo, de la gente, de las familias y de los amigos. Estos eventos culturales son fundamentales porque preservan nuestras raíces, nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres, que se heredan de generación en generación”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de los festivales para la identidad de cada localidad y subrayó que “no existe pueblo chico o grande, existe la identidad cultural de cada uno”. Además, destacó que Córdoba es una verdadera tierra de festivales, con más de 400 celebraciones a lo largo y ancho de la provincia, que impulsan la denominada economía naranja, generan empleo y fortalecen la articulación entre el sector público y privado.

El ministro también valoró el rol de los emprendedores, artesanos y pequeños comerciantes locales, quienes encuentran en estas fiestas una oportunidad para mostrar su trabajo y potenciar sus ingresos. “Estas actividades generan sinergia, puestos de trabajo y vivencias hermosas, algo muy necesario en el contexto actual”, afirmó.

Por su parte, la jefa comunal Carla Bruno celebró el crecimiento del festival, que este año se desarrolla en dos noches, convocando a una multitud de vecinos y turistas. “Cabalango demuestra que, con identidad y trabajo, se puede seguir creciendo”, coincidieron las autoridades.

En cuanto al balance de la temporada turística, Rodio destacó cifras positivas en toda la provincia: más de 350 mil personas asistieron a festivales, 50 mil espectadores concurrieron a teatros en Carlos Paz y zonas aledañas, y más de 22 mil visitantes recorrieron museos en la ciudad de Córdoba. “Estamos viviendo una muy buena temporada, con un crecimiento cercano al 12% respecto al año pasado”, indicó. Finalmente, el funcionario anticipó expectativas optimistas para el mes de febrero y confirmó que continuará recorriendo distintos festivales de la provincia, reafirmando el acompañamiento del Gobierno de Córdoba a las fiestas populares que fortalecen la cultura, el turismo y el trabajo local.