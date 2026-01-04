Cacho Buenaventura debutó a sala llena con “¡Qué cacho de show!”

Villa Carlos Paz. Anoche, el humorista Cacho Buenaventura dio inicio a la temporada teatral 2026 con el estreno de su nuevo espectáculo “¡Qué cacho de show!”, que debutó a sala llena en el Teatro Bar y fue recibido con una cálida ovación del público.

La propuesta combina humor, magia, música y baile, con el inconfundible sello de uno de los artistas más queridos por el público cordobés. Sobre el escenario, Cacho despliega toda su gracia y cercanía para narrar anécdotas cotidianas, simples y profundamente humanas, que logran provocar carcajadas mientras transmiten mensajes positivos. Con su estilo inconfundible, invita a los espectadores a relajarse y olvidarse, al menos por un rato, de las preocupaciones diarias.

El espectáculo cuenta con un destacado elenco que acompaña al humorista: el Mago Raffer (Christian Ferraris); la premiada pareja de bailarines Fátima Brener y Rodrigo Navarro, ganadores del Premio Carlos 2024 a Mejor Pareja de Baile; el músico Julio César Luján, en voces y guitarra; y un momento especialmente esperado por el público con La Abuela, personaje interpretado por Matías Ramírez, en un emotivo y divertido homenaje a Antonio Gasalla.

Con una puesta dinámica y pensada para toda la familia, “¡Qué cacho de show!” se consolida como una de las propuestas imperdibles de la cartelera teatral de Villa Carlos Paz, prometiendo noches de risas, emoción y entretenimiento.

Funciones: De martes a domingos a las 22.30 hs.