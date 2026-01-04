El Pre-Cosquín 2026 comenzó con más de 60 sedes en todo el país

Cosquín. El Festival Nacional de Folclore de Cosquín, reconocido como el “Mayor Festival de América”, ya comienza a palpitar su 66.ª edición, que se desarrollará del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en la tradicional Plaza Próspero Molina. Como antesala imprescindible, el 3 de enero se puso en marcha el Pre-Cosquín 2026, el histórico certamen destinado a descubrir y proyectar a los nuevos valores del folclore argentino.

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, remarcó el fortalecimiento organizativo del Pre-Cosquín, que este año contará con más de 60 sedes distribuidas en todo el país. La competencia será evaluada por un jurado de reconocida trayectoria, integrado por Silvia Lallana, Marcelo del Río, Joel Tortul, Vidal Barbosa, Juan Pelletier y Fernando Rodríguez, responsables de calificar las distintas categorías de canto y danza.

“Creemos que hay que darles todas las posibilidades y cumplir las expectativas para que el futuro recambio del folclore argentino esté basado en este sector”, expresó Cardinali a un medio capitalino, subrayando el compromiso del festival con los artistas emergentes. En este sentido, la edición 2026 llega acompañada de importantes mejoras en materia de accesibilidad, entre ellas la reciente inauguración de la autovía, que facilita el arribo de visitantes desde Córdoba capital y otras provincias.

Entre las novedades del festival principal se destaca la incorporación de una terraza gastronómica, un espacio elevado con vista privilegiada al escenario, mesas asignadas, gastronomía premium y bebidas incluidas. Este sector, pensado para quienes buscan mayor comodidad, tendrá un valor estimado de entre 200 y 250 mil pesos por noche. Desde la organización aclararon que no se trata de una propuesta exclusiva, sino de una opción para quienes prefieren disfrutar del espectáculo sentados y con mayores servicios, sin perder el espíritu popular del festival.

En cuanto a la venta de entradas, las noches más requeridas son la última luna, con la actuación de Jorge Rojas, que encabeza la demanda tras su reciente y exitosa incursión en el género, y la penúltima, protagonizada por Soledad Pastorutti, quien celebrará sus 30 años de trayectoria con invitados especiales aún por anunciar.

“Se viene un Cosquín de lujo. Prepárense, que lo estamos esperando”, adelantaron desde la Comisión Municipal de Folklore, anticipando nueve lunas cargadas de tradición, renovación y grandes figuras de la música popular.

El cronograma del Pre-Cosquín prevé rondas clasificatorias del 3 al 16 de enero, las finales los días 17 y 18, y una gala de ganadores el 19. De este modo, Cosquín vuelve a convocar a artistas y público de todo el país para celebrar, una vez más, lo mejor de nuestra identidad cultural.