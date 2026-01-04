Gladys Florimonte y Sergio Gonal estrenaron “FloriGonal” en Carlos Paz

La temporada teatral Carlos Paz 2026 suma una nueva propuesta de humor con el estreno de “FloriGonal”, el espectáculo protagonizado por los reconocidos, talentosos y populares humoristas Gladys Florimonte y Sergio Gonal que debutó el pasado jueves 1 de enero en la sala 2 del Teatro del Sol.

Con funciones de jueves a domingos a las 22 horas, la obra propone humor de efecto inmediato, combinando el talento de dos figuras muy queridas por el público y una puesta pensada para disfrutar en familia y con precios pensado para todos.

El espectáculo cuenta con dirección de Sergio Gonal y producción de Bramaicas Producciones y marca el primer trabajo conjunto entre Florimonte y Gonal, una experiencia que la actriz define como profundamente enriquecedora:

“Trabajar con Sergio es una maravilla. Nunca había trabajado con él y me sorprendió muchísimo. Es muy inteligente como productor y como actor, muy exigente y cuidadoso con cada detalle”, expresó la comediante.

La actriz también destacó el clima de trabajo y la calidad humana de su compañero: “Es alguien que nunca vas a ver enojado, siempre con una sonrisa. Está atento a todo, trata bien a los técnicos y al equipo, y siempre piensa en que el público la pase bien y se divierta”.

Por su parte, Sergio Gonal remarcó: “Siempre que arranco una nueva temporada lo hago con muchísima ilusión, porque cuando uno arma un espectáculo lo hace con ganas de que todo salga como lo soñó. Me encanta, innovar, probar, crear, salir de la zona de confort. Carlos Paz tiene una calidez maravillosa para recibirnos y trabajar con Gladys es hermoso, siento como si la conociera de toda la vida.

“Brian, mi hijo y productor de la obra, tuvo mucho que ver en que Gladys sea mi compañera en esta temporada. En los ensayos tuvimos una gran química, nos divertimos y eso se transmite. Estoy convencido de que va a ser un gran espectáculo y, además, un verdadero placer trabajar con Gladys”, finalizó.

“FloriGonal” se presenta como una de las apuestas fuertes del verano en Villa Carlos Paz, con una propuesta ágil, directa y cargada de momentos humorísticos, ideal para quienes buscan reírse desde el primer minuto y dejar afuera de la sala todos los problemas.