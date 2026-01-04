La primera ronda dejó emoción y talento en la Plaza Próspero Molina

La Plaza Próspero Molina fue escenario del inicio de la Ronda 1 del Pre Cosquín 2026, en una primera jornada marcada por la emoción, el talento y la reafirmación de la identidad cultural.

Sobre el mítico Escenario Atahualpa Yupanqui, artistas de distintos puntos del país dieron vida a una apertura especial que incluyó un homenaje a la recordada bailarina cordobesa Raquel Magarzo, generando un clima de fuerte carga simbólica y reconocimiento a su legado en la danza.

La primera parte de la ronda dejó postales de alto nivel artístico, con músicos y bailarines defendiendo las expresiones tradicionales ante un público que acompañó con atención y entusiasmo cada presentación. El Pre Cosquín volvió así a encender el camino hacia una nueva edición del festival mayor, consolidando a Cosquín como epicentro del folklore nacional.