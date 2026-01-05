Pablo Alarcón y Claribel Medina abrieron el teatro de verano en La Cumbre

Anoche, Pablo Alarcón y Claribel Medina dieron inicio a la temporada teatral de verano en La Cumbre con la presentación de Es Complicado, una obra que recorre las distintas etapas de un matrimonio atravesado por el amor, el desamor, los celos, las rupturas y las segundas oportunidades.

La puesta en escena propone un relato íntimo y cercano: un divorcio, una casa de fin de semana, un día y una noche que condensan lo que fue, lo que es y lo que podría ser. El público acompañó con atención una historia que combina emociones, tensiones y reflexiones sobre los vínculos.

La propuesta teatral continuará durante el mes de enero con nuevas funciones de jerarquía. El jueves 8 se presentará Frida, viva la vida, con la participación de Laura Azcurra, mientras que el jueves 22 llegará Negociemos, una obra de amor protagonizada por Rodolfo Ranni y Martha González.

Desde el área de Turismo destacaron que la agenda cultural forma parte de la oferta estival de La Cumbre, que combina espectáculos, naturaleza y propuestas para residentes y visitantes durante toda la temporada.