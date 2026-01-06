Cirko Marisko, el éxito de Tik Tok debutó en el Teatro del Sol

Cirko Marisko desembarcó este verano en Villa Carlos Paz para vivir su primera temporada teatral completa, con funciones diarias a las 23 horas en el Teatro Del Sol, Sala 3.

Integrado por Lucas Álvarez y Martín Rodríguez, el grupo nació del arte callejero y se consolidó gracias a una propuesta basada en el humor físico, la improvisación y el contacto directo con el público. Ese ADN los llevó a transformarse en un verdadero fenómeno en redes sociales: uno de sus videos supera los 200 millones de visualizaciones, una masividad que les abrió las puertas de festivales internacionales en todo el continente americano.

Gracias a ese impacto digital y al respaldo de Bramaica’s Producciones, Cirko Marisko logró dar el salto del asfalto al escenario teatral. Lo que comenzó como una apuesta se convirtió rápidamente en una revelación artística, con funciones agotadas y una respuesta del público que confirma el éxito de la propuesta.

El espectáculo combina rutinas cómicas, acrobacias, coreografías, improvisaciones y juegos participativos, en una puesta dinámica pensada para toda la familia. Lucas, además de su carisma, es referente de la cultura Hip Hop, lo que aporta ritmo y una impronta coreográfica única, mientras que Martín suma su humor espontáneo y la frescura del arte callejero que marcó el origen del dúo.

Con funciones diarias y una energía arrolladora, Cirko Marisko se posiciona como una de las propuestas más originales y convocantes de la temporada de verano en Carlos Paz.

Con respecto a su llegada al escenario en plena temporada, los protagonistas aseguraron: «Estamos muy entusiasmados de poder hacer toda la temporada en Córdoba. Este nuevo formato en teatro amerita un cambio de estructura porque la gente está con atención plena desde el minuto que entra a la sala, cada espacio tiene su código y estamos enfocados en dar lo mejor con todas las herramientas y los disparadores para generar situaciones nuevas, frescas e improvisadas que es nuestro fuerte. Nos profesionalizamos en todos los aspectos y estamos preparados para nuestro público, el que antes nos elegía en la calle y ahora ya sabe que estaremos en el teatro».