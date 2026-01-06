El Oficial Gordillo se sumó a la temporada 2026 de Carlos Paz

El Oficial Gordillo se sumó a la temporada de verano 2026 con el estreno de «Choriando al futuro», el nuevo espectáculo que se presenta los días lunes, martes y miércoles a las 21,30 horas en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz. Miguel Martín vuelve a encarnar su personaje más emblemático y tuvo su debut a sala llena, con un público cautivado que lo aplaudió de pie.

Al igual que ocurrió la temporada pasada, está acompañado del humorista Zaul Showman.

Se trata de un espectáculo apto para toda la familia que propone un viaje al pasado y al futuro a través de las andanzas del Oficial Gordillo a bordo de su «PEU-LOREAN», un Peugeot 404 reconvertido en máquina del tiempo.

El debut contó con la presencia de Nicolás Cabré y su esposa Rocío Pardo y el humorista Sergio Gonal, quienes se mezclaron entre el público y disfrutaron de una noche cargada de risas.

Las entradas están a la venta por: www.autoentrada.com