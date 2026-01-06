Facundo Mazzei revolucionó el reloj Cucú con su danza

Carlos Paz
Facundo Mazzei revolucionó el reloj Cucú con su danzaEl bailarín y el elenco de Camaleón Rojo sorprendieron a turistas y vecinos con una potente intervención callejera como anticipo de su estreno teatral.
La noche del domingo tuvo un pulso distinto en la emblemática esquina del Reloj Cucú, donde Facundo Mazzei apareció junto a más de treinta artistas para ofrecer una performance vibrante, ruidosa y completamente fuera de libreto, ante la sorpresa de quienes recorrían el centro de Villa Carlos Paz.
Tal como lo había anticipado el propio artista, la intervención tuvo un objetivo claro: “meter ruido” y marcar presencia en la ciudad elegida para el estreno de su nueva obra. Y lo logró. Baile, música en vivo, destrezas físicas e instrumentos se desplegaron en plena vía pública, generando un clima festivo que rápidamente reunió a una multitud.
Mazzei no solo encabezó la acción, sino que cantó, bailó y se mezcló con su elenco, convirtiendo la escena urbana en un adelanto del universo estético de Camaleón Rojo. La propuesta, producida y dirigida íntegramente por el bailarín, representa un desafío personal y artístico, con una fuerte impronta autoral.
La elección de Carlos Paz como plaza para este lanzamiento no fue casual: la ciudad se transformó en el primer escenario de una obra que apuesta a la potencia del cuerpo, la música y la cercanía con el público.
Camaleón Rojo se presenta los lunes de enero, a las 22, en el Teatro Libertad.