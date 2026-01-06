Facundo Mazzei revolucionó el reloj Cucú con su danza

La noche del domingo tuvo un pulso distinto en la emblemática esquina del Reloj Cucú, donde Facundo Mazzei apareció junto a más de treinta artistas para ofrecer una performance vibrante, ruidosa y completamente fuera de libreto, ante la sorpresa de quienes recorrían el centro de Villa Carlos Paz.

Tal como lo había anticipado el propio artista, la intervención tuvo un objetivo claro: “meter ruido” y marcar presencia en la ciudad elegida para el estreno de su nueva obra. Y lo logró. Baile, música en vivo, destrezas físicas e instrumentos se desplegaron en plena vía pública, generando un clima festivo que rápidamente reunió a una multitud.

Mazzei no solo encabezó la acción, sino que cantó, bailó y se mezcló con su elenco, convirtiendo la escena urbana en un adelanto del universo estético de Camaleón Rojo. La propuesta, producida y dirigida íntegramente por el bailarín, representa un desafío personal y artístico, con una fuerte impronta autoral.

La elección de Carlos Paz como plaza para este lanzamiento no fue casual: la ciudad se transformó en el primer escenario de una obra que apuesta a la potencia del cuerpo, la música y la cercanía con el público.

Camaleón Rojo se presenta los lunes de enero, a las 22, en el Teatro Libertad.