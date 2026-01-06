¿Tenés ganas de tango? La milonga vuelve a Carlos Paz

Después de haber formado parte del ciclo Sensaciones de Invierno, que el año pasado convocó a más de 700 personas en el Auditorio Municipal, la milonga vuelve a tener un lugar protagónico en la agenda cultural de Villa Carlos Paz, esta vez en plena temporada de verano.

La cita será el miércoles 7 de enero, desde las 19.30, con una Milonga Abierta que se desarrollará en el Auditorium Municipal, sobre calle Liniers 50, con entrada libre y gratuita, en el marco del programa Culturarte 2026 – Verano.

La propuesta retoma el espíritu de aquellos encuentros invernales que combinaron tango, milonga y música en vivo, y que lograron un fuerte acompañamiento del público local y turístico. En esta oportunidad, la pista se abre nuevamente para bailarines, aficionados y curiosos, con una convocatoria pensada para disfrutar del tango como expresión popular y encuentro social.

La actividad se inscribe dentro de la programación cultural de verano impulsada por el municipio, que busca dar continuidad a los ciclos que tuvieron buena respuesta durante el año, trasladándolos a la temporada estival y a nuevos públicos.