“Cuentos y canciones de María Elena Walsh”: un homenaje que emociona a grandes y chicos

Villa Carlos Paz. La obra “Cuentos y canciones de María Elena Walsh” continúa conquistando escenarios y corazones con un espectáculo musical e interactivo que rinde homenaje a una de las creadoras más queridas de la cultura argentina.

El espectáculo se presenta los viernes a las 20 horas en el Teatro Luxor y los martes a las 20 horas en el Teatro Libertad, ofreciendo una oportunidad imperdible para disfrutar en familia de un clásico que sigue vigente y emocionando al público de todas las edades.

Con una propuesta que combina teatro, música en vivo y coreografías, el show invita a revivir el universo poético y lúdico que marcó a generaciones enteras.

Con el apoyo institucional de la Fundación María Elena Walsh / Sara Facio, la puesta lleva seis años en cartel, ha sido vista por más de 20.000 espectadores y recibió una nominación a los Premios ACE como Mejor Espectáculo Infantil, consolidándose como una de las propuestas más destacadas del teatro familiar.

Bajo la dirección de Chacho Garabal y con arreglos musicales de Lolo Micucci, los clásicos de Walsh regresan en versiones renovadas que conservan intacta la esencia de sus melodías inolvidables. El resultado es una experiencia moderna y participativa, pensada tanto para el público infantil como para los adultos que crecieron con estas canciones.

La historia propone un viaje mágico junto a Los Jardineros, quienes emprenden la búsqueda del Gran Libro de los Cuentopos de Gulubú, reencontrándose en el camino con personajes entrañables como Manuelita, el Mono Liso, Doña Disparate y muchos más. Un recorrido lleno de humor, ternura y fantasía que funciona como un verdadero puente entre generaciones.

El elenco está integrado por Julián Pucheta, Flavia Pereda, Facundo Massuco, Verónica Pacenza, Maite Valdés y Valentina Macri, quienes dan vida a este universo con talento y energía.