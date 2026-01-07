El Pre Cosquín 2026 definió a los finalistas de la Segunda Ronda

El Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026 ya tiene definidos a los finalistas de la Segunda Ronda, tras una intensa etapa de presentaciones que reunió a artistas de distintos puntos del país sobre el escenario coscoíno.

La nómina fue dada a conocer por el jurado integrado por Silvia Lallana, Marcelo Ezequiel del Río y Joel Tortul en música, y Vidala Barboza, Fernando Rodríguez y Juan Peletier en danza, quienes evaluaron las actuaciones en cada uno de los rubros en competencia.

En Solista Vocal, fueron seleccionados Agustín Benítez (Río Tercero, Córdoba), Alejandra Sánchez (Los Varela, Catamarca), Marcelo Escales (Bahía Blanca, Buenos Aires) y Victoria Alfonsina López (Río Tercero, Córdoba).

En Dúo Vocal, avanzó Madera Mineral (La Plata, Buenos Aires), mientras que en Conjunto Vocal quedó Bienhaiga, también de La Plata.

En el rubro Solista Instrumental, el finalista es Agustín Molina (La Plata, Buenos Aires). En Conjunto Instrumental, competirán Seis Octavos (Villa Constitución, Santa Fe), Dibene – Vásquez (La Plata, Buenos Aires) y La Humilde (General Acha, La Pampa).

La categoría Canción Inédita tendrá como finalistas a Señora de la Llanura (General Acha, La Pampa) y Ese Poquito que Queda (Río Tercero, Córdoba).

En Malambo Femenino, fue seleccionada Georgina Zelaya (La Plata, Buenos Aires), mientras que en Malambo Masculino competirán Luciano Bayón (Los Varela, Catamarca) y Leandro Sisti (Bahía Blanca, Buenos Aires).

En Conjunto de Malambo, quedó Los Mercedinos (General Acha, La Pampa).

En danza, la Pareja de Baile Tradicional finalista es Acosta – Avendaño (Río Tercero, Córdoba). En Pareja de Baile Estilizado, avanzaron Icazatti – Núñez (San Martín, San Juan), López – Ibarguengoitia (Villa Constitución, Santa Fe) y Gerez – Coliluan (La Plata, Buenos Aires).

En Conjunto de Baile Folklórico, fueron seleccionados Neatreros (La Plata, Buenos Aires) y Ballet La Patria (General Acha, La Pampa).

La final del Pre Cosquín 2026 se desarrollará los días 17 y 18 de enero en la plaza Próspero Molina, donde los artistas buscarán consagrarse y acceder al escenario mayor del folklore argentino.